Сделать уникальные title в 1С-Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки111 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, имеется сайт на 1c-битрикс, проблема в том, что на всех страницах один и тот же title, хотелось бы чтобы для каждой страницы автоматически генерировался свой title без ущерба для нашей cms. Приму только пользователей с высоким рейтингом и хорошими отзывами! В связи с тем, что несу ответственность за работу и функционирование сайта!

Пожалуйста пишите цены и сроки!

12 лет назад
shini-msk
Алексей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад