Сделать уникальные title в 1С-Битрикс

Здравствуйте, имеется сайт на 1c-битрикс, проблема в том, что на всех страницах один и тот же title, хотелось бы чтобы для каждой страницы автоматически генерировался свой title без ущерба для нашей cms. Приму только пользователей с высоким рейтингом и хорошими отзывами! В связи с тем, что несу ответственность за работу и функционирование сайта!

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