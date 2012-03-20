Joomla, приватный проект для iuranemo

В интернет магазин на Presta-shop нужно установить/настроить модуль рассылки почты для зарегистрированных пользователей. Цена вопроса: 20$
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Создание проекта на Joomla для iuranemo
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