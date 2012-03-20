Здравствуйте, имеется сайт на 1c-битрикс, проблема в том, что на всех страницах один и тот же title, хотелось бы чтобы для каждой страницы автоматически генерировался свой title без ущерба для нашей cms. Приму только пользователей ...
Сделать связку Joomla + phpBB при помощи RokBridge
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется состоявшийся форум с базой пользователей и сообщениями. Необходимо подключить к форуму основной сайт на Joomla и объединить БД пользователей. Предложения по срокам и стоимости жде в ЛС.
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