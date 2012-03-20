Сделать связку Joomla + phpBB при помощи RokBridge

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка82 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется состоявшийся форум с базой пользователей и сообщениями. Необходимо подключить к форуму основной сайт на Joomla и объединить БД пользователей. Предложения по срокам и стоимости жде в ЛС.

PHPJoomla
12 лет назад
anton42
Антон 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад