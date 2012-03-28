Создание сайта

требуется сделать сайт желательно на бесплатной широкоиспользуемой cms (joomla, wp,..) с небольшим каталогом продукции, аналоги energocom[точка]su, rza[точка]by

что требуется из фукнционала:

1. главная страничка (статьи, новости, продукция, проч.)

2. продукты и услуги

3. документация

4. партнеры и клиенты

5. контакты, обратная связь

6. новости

7. статьи

Требуется готовое решение с версткой, дизайном (шаблоном), и базовым наполнением с сайта конкурента, каталог на несколько товаров, в общем рабочий прототип. ТЗ нет, ориентируйтесь на вышеприведенные сайты.

Пишите что ориентировачно сможете сделать и сколько на это потребуется времени и денег.

Основные приоритеты: цена, потом качество, сроки.