Верстка и натяжка на Joomla

$70
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок161 просмотр
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Вот архив с макетами:

http://sjp.su/SaitiRF.zip

Валидно и модульно

Joomla
12 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
xweys
Роман 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$170
5 дней