Отверстать PSD и интегрировать в любую CMS

главная http://pics.kz/i1/52/c7/52c73365fc4909a8c8fdef7a830c7be5.jpg Лого кликабельное. Автозапчасти и ремонт форсунок - ссылки на страницы справа от лого.

Слева навигация. Под ней обычный текстовый виджет. По центру вступительный текст, под ним ссылки на группы в социальных сетях. Ниже последние публикации из блога. Справа две кнопки, которые ведут на разные формы обратной связи, - заявки.

Блог http://pics.kz/i1/c5/03/c503aca0ed90e6b771538a2e796eab1d.jpg

Статья блога http://pics.kz/i3/c1/80/c18093d98942528430627f870300d395.jpg Тут надо будет плагин соц кнопок поставить, скажу какой.

Статические страницы http://pics.kz/i1/dd/86/dd86eaac96a49ce09fb50ebfeec5b72e.jpg

Форма заявки http://pics.kz/i2/22/12/2212d14ade72a7afbf3674dce7208576.jpg

Их будет две. Там поля немного отличаются. Функций сложных нет типоо вытаскивания чего -то из базы. Просто формочки с полями.

Для второй формы скажу какие поля.

Ну и все. Желательно интегрировать в Wordpress