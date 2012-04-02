Требуется поправить код сапы

$5
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки121 просмотр
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_l2el.ru

Они на Джумле и ВП...

Нужно сделать так, что бы сапа норм отображалась, а не иероглифами...

Доступ на ФТП - дам, а от админок потерял :)

12 лет назад
Sonitta
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Спасибо, сделал все быстро и качественно.
Было приятно работать. Оплата сразу и в полном размере. Мои рекомендации.