Необходимо доработать алгоритм заказа на сайте

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок115 просмотров
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Необходимо доработать алгоритм заказа на сайте работающем на hostCMS.

Техническое задание в приложении к проекту.

Email: [email protected]

icq: 243957590

skype: nevidimok.net

12 лет назад
plastid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад