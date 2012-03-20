Доработать сайт на vamshop

Необходимо доработать алгоритм заказа на сайте работающем на hostCMS. Техническое задание в приложении к проекту. Email: [email protected] icq: 243957590 skype: nevidimok.net
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт .limexlight.ru. его делал фрилансер который по личным причинам не может быстро доделать (если необходимо ссылку на профиль дам)
Надо доделать см файлы.
не пишите в личку, все пишите тут.
оплата по факту.
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