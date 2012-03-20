Доработать сайт на vamshop

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка124 просмотра
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Есть сайт .limexlight.ru. его делал фрилансер который по личным причинам не может быстро доделать (если необходимо ссылку на профиль дам)

Надо доделать см файлы.

не пишите в личку, все пишите тут.

оплата по факту.

12 лет назад
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад