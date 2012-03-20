Магазин на базе Shop-Script (Smarty)

Есть сайт .limexlight.ru. его делал фрилансер который по личным причинам не может быстро доделать (если необходимо ссылку на профиль дам) Надо доделать см файлы. не пишите в личку, все пишите тут. оплата по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка функционала
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