_free-energy-source.ru _evraziart.ru _l2el.ru Они на Джумле и ВП... Нужно сделать так, что бы сапа норм отображалась, а не иероглифами... Доступ на ФТП - дам, а от админок потерял :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Нужна форма регистрации как на сайте: http://sevruk.com.ua/pro_sotrudnichestvo.html. Нужно сделать на последней джумле с описанием как мне перенести на сайт. Желательно срочно.
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