Форма регистрации

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки95 просмотров
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Добрый день! Нужна форма регистрации как на сайте: http://sevruk.com.ua/pro_sotrudnichestvo.html. Нужно сделать на последней джумле с описанием как мне перенести на сайт. Желательно срочно.

12 лет назад
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Олег 
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад