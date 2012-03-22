Нужно срочно восстановить сайт на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки178 просмотров
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Ставили какой-то плагин, пытаясь побороть спам и сломался сайт.

Нужно его срочно восстановить.

Сайт на WP: www.asya-all.com

WordPressСайт на WordPress
12 лет назад
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад