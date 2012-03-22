Верстка/Рерайтинг

Вот архив с макетами: http://sjp.su/SaitiRF.zip Валидно и модульно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно частично постить контент с одного сайта на другой, либо заверстывать готовый контент касаемо новостей, статей и прочих материалов. 4 вебсайта: 1 на Джумле, 3 на Вордпрессе.
Нужен человек с мозгами, чтобы понимал где-что смотрится/не смотрится, возможностью найти тематические картинки в интернете и сделать ресайз, исправить явные ошибки, если увидит. Необходимо владение СMS Вордпресса и Джумлы, с небольшим знанием кода, чтобы можно было убрать мусор из текста, если он появляется.
Если умеете редактировать скрипты Вордпресса - вам большой плюс.
Работы не горы, но она постоянная.
От вас примерная стоимость за единицу работы (укажите объем) и обязательные примеры вашей верстки и средние сроки. Человек желательно из Украины, проще будет ему платить.
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