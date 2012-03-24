Редактировать отображение товаров

$5
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка135 просмотров
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в отображении списка товаров на http://mods-shop.ru/akczii в модуле mod_virtuemart_universal на joomla+virtuemart нужно сделать что-бы выводилось только 20 товаров на странице а не все, остальные на других и внизу были номера страниц 1 2 3 4 5 и тд

12 лет назад
petrovich_1
Олег 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ineuro
Руслан 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$5
1 день
Попытка доработки модуля оказалась неактуальной, а вот установка новой версии самое то.
Четко поставленная задача, быстрая оплата. Спасибо.