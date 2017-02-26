Подправить сайт на Host CMS

Есть сайт, работающий на JOOMLA. Необходимо добавить на него форму подбора оборудования, по указанным пользователем параметрам (в принципе форма может работать на предложенной вами CMS. Это не принципиально). Иными словами, необходимо, чтобы человек зайдя на сайт смог ...