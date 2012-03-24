Web-сайт на базе WordPress

$500
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки144 просмотра
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Для завершения проекта срочно требуется программист, опытный разработчик с опытом работы с WordPrees, способный редактировать тему, создавать новые шаблоны, писать плагины и редактировать уже существующие, править и добавлять стили. Удаленная проектная работа, расчитанная примерно на неделю-полторы.

WordPress
12 лет назад
delphi
Даша 
45 летИзраиль
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад