Web-сайт на базе WordPress

Требуется контент менеджер, для наполнения сайта на движке MODX. Возможно долговременное сотрудничество. Рассмотрю условия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для завершения проекта срочно требуется программист, опытный разработчик с опытом работы с WordPrees, способный редактировать тему, создавать новые шаблоны, писать плагины и редактировать уже существующие, править и добавлять стили. Удаленная проектная работа, расчитанная примерно на неделю-полторы.
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