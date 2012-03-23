Требуется наполнение сайта на MODX

в отображении списка товаров на http://mods-shop.ru/akczii в модуле mod_virtuemart_universal на joomla+virtuemart нужно сделать что-бы выводилось только 20 товаров на странице а не все, остальные на других и внизу были номера страниц ...
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Требуется контент менеджер, для наполнения сайта на движке MODX. Возможно долговременное сотрудничество. Рассмотрю условия.
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