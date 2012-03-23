Требуется наполнение сайта на MODX

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок196 просмотров
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Требуется контент менеджер, для наполнения сайта на движке MODX. Возможно долговременное сотрудничество. Рассмотрю условия.

MODX
12 лет назад
multiextremal
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад