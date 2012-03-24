Допилить визуальный редактор в самописной админке

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки84 просмотра
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Нужно допилить визуальный редактор в админке на сайте. ЦМС самопис.

Проблема с добавлением картинок.

Сейчас там есть только опция image url. Нужно, чтобы была опция "обзор" и можно было выбрать картинку с компьютера.

Возможно придется сделать еще пару доработок.

Пишите свои предложения. Астрономические цены писать не нужно, я знаю стоимость подобной работы.

12 лет назад
Silence-6
Ольга 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад