Допилить визуальный редактор в самописной админке

Нужно допилить визуальный редактор в админке на сайте. ЦМС самопис.

Проблема с добавлением картинок.

Сейчас там есть только опция image url. Нужно, чтобы была опция "обзор" и можно было выбрать картинку с компьютера.

Возможно придется сделать еще пару доработок.

Пишите свои предложения. Астрономические цены писать не нужно, я знаю стоимость подобной работы.