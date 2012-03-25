Подправыить расположение позиций шаблона jomla

Был перенесен сайт с более старой джумлы на новую. Возникло ряд проблем. - форум SMF - не работает регистрация, глючит интеграция через модуль jfusion, подправить верстку форума - поменять 2 блока на главной странице местами - добавить модуль ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
У нас есть сайт joomla + VirtueMart
fmcgzoom,ru
Нужно немного подправить расположение позиций в шапке и, если это возможно, выравнить правый блок, а то там сейчас все криво.
Какие блоки куда переместить прошу посмотреть в прикрепленых файликах.
Напишите, пожалуйста, Вашу цену. Вечером-утром надеюсь выбрать исполниетля. А завтра хотелось бы уже получить результат работ.
Заранее спасибо!
Обновление от 25.03.2012 :
Вчера ответить на заявки не смог. Сегдня на заявки ответил. Пока ни с кем не договорился. Жду реакции от старых откликов и новых заявок. Оказывается, Не все желают здеть обсуждать детали голосом по скайпу или телефону. Надеюсь найти людей, у которых нет проблем со связью. На 20 часов 53 минуты заявки еще принимаются.
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