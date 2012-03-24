Разработка и кастомизация модулей Bitrix/Drupal

Разработка, кастомизация модулей и компонентов 1С-Битрикс/Drupal. Постоянно, удаленно.

Оставляйте контакты в ответе (ICQ, Skype, email) или в личку, должны быть частично (от 3 часов в сутки) свободны и знать Bitrix/Drupal API.

Компаниям, студиям и командам не беспокоить!

Давайте «попробуем» писать не нужно, нужно знать любую из этих CMS/CMF и быть готовым приступить к работе сразу (т.е. с учетом Вашей загрузки ежедневной у Вас должно иметься не менее 3 часов свободных в день).

Цену предлагайте из расчета час/день работы.

Указать наличие или отсутствие сертификатов Битрикс, участие на drupal.org (ссылки при наличии), 3–5 ссылок на последние работы.