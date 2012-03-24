Создание CMS

Нужно допилить визуальный редактор в админке на сайте. ЦМС самопис. Проблема с добавлением картинок. Сейчас там есть только опция image url. Нужно, чтобы была опция "обзор" и можно было выбрать картинку с компьютера. Возможно придется сделать еще пару ...