Создание CMS

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок396 просмотров
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Необходимо создать CMS с нуля. Полное ТЗ прикреплено файлом.

12 лет назад
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад