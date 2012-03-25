CSV выгрузка в Joomla

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Необходим человек который умеет выгружать товары в джумла.
Есть магазин, туда нужно выгружать товары по прайсу с фотками в csv.
ЖДу ваши заявку.
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