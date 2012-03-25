CSV выгрузка в Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки142 просмотра
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Необходим человек который умеет выгружать товары в джумла.

Есть магазин, туда нужно выгружать товары по прайсу с фотками в csv.

ЖДу ваши заявку.

Joomla
12 лет назад
flooper
Даниил 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад