Плагин перенаправления для WordPress

Необходимо создать плагин для WordPress с таким функционалом:

1) посетитель сайта на определенной странице вставляет свой имейл адрес в форму с одним полем (имейл) и сабмитом (эту страницу я могу определить через шаблоны страниц и вставить ваш код, поэтому здесь отдельный функционал создавать не надо)

2) после этого происходит редирект этого посетителя на заранее определенную страницу сайта в соответствии с его имейлом

В админке плагина должна быть простая форма добавления перенаправлений:

* поле "имейл" = поле "такой-то URL"

* +возможность удаления перенаправлений (например, чекбоксы возле строк и кнопка "Delete" чтобы удалить выбранные строки)

* с кнопкой "Save list"

+простейшая возможность редактирования (т.е. сохранение изменений в полях после нажатия кнопки "Save list")

При вводе имейла, которого нет в базе, или неправильном формате имейла -- должно выводиться соответствующее сообщение на странице ввода.

Названия полей, контролов и комментарии в плагине должны быть на английском.