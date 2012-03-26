Создание сайта wordpress

Разработка, кастомизация модулей и компонентов 1С-Битрикс/Drupal. Постоянно, удаленно. Оставляйте контакты в ответе (ICQ, Skype, email) или в личку, должны быть частично (от 3 часов в сутки) свободны и знать Bitrix/Drupal API. Компаниям, студиям и командам не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужен шаблон для сайта на wordpress. Предоставляю дизайн в psd, не порезан.
Детали в личной переписке
- Похожие заказы
- $1000Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо перенести существующий сайт под Wordpress (всего 15 страниц), возможно с уникальным дизайном, предварительно протестировав его в различных браузерах. Жду предложений!Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется установить и адаптировать данный шаблон. http://osc4.template-help.com/drupal_29190/ Исходник в полном комплекте имеется. Требуется следующее: 1. Сайт должен быть на трех языках 2. Нужно убрать кое-какие модули с сайта. 3. Возможно, придется немного переделать внешний вид, но это будет больше перестановка ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
необходимо доработать модуль выводящий самые читаемые/комментируемые статьи. должно быть так, если категория к пункту привязана (включен) , то алиас формируется как в пункте /glavnye-novosti/ если непривязан или отключен, то с id /25-glavnye-novosti/ , так как это работаем ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
необходимо сделать в опциях товара в админке чтоб значение по умолчанию выбора кол-ва при вводе значений в "Значения для ниспадающего меню" отображалось и работало на сайте, а внешний вид стал не выпад. списком а как ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходим человек который умеет выгружать товары в джумла. Есть магазин, туда нужно выгружать товары по прайсу с фотками в csv. ЖДу ваши заявку.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно перенести функционал и дизайн с одного сайта на другой, при условии что CMS одинаковые shop-script Сколько это будет стоить? Вот сайт: ultra-ultra.ruСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать плагин для WordPress с таким функционалом: 1) посетитель сайта на определенной странице вставляет свой имейл адрес в форму с одним полем (имейл) и сабмитом (эту страницу я могу определить через шаблоны страниц и вставить ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать CMS с нуля. Полное ТЗ прикреплено файлом.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна платные консультации в создании сайта на вордпресс. Просьба указать ссылки на ваши работы и желаемую оплату. Спасибо!Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад