Адаптировать шаблон Drupal

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки97 просмотров
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Требуется установить и адаптировать данный шаблон.

http://osc4.template-help.com/drupal_29190/

Исходник в полном комплекте имеется.

Требуется следующее:

1. Сайт должен быть на трех языках

2. Нужно убрать кое-какие модули с сайта.

3. Возможно, придется немного переделать внешний вид, но это будет больше перестановка местами модулей, текстовых полей и т.д.

4. Верхний слайдер должен остаться, поменяются только ссылки.

5. Нужна будет веб-форма, в которой будет заполнятся техническая заявка.

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Прошу в стоимость заложить и потраченные немного на мой проект нервы, т.к. заказчик еще полностью не понимает чего хочет добиться во внешнем виде.

Прошу также указать ссылки на подобные проекты в Вашем портфолио, выбор подрядчика будет основываться именно на них.

Drupal
12 лет назад
rubikjan
Анвар 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
braveheart
Александр 
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$75
5 дней
Все сделано вовремя и безупречно. Буду продолжать сотрудничество! Спасибо braveheart
Работали, всё отлично.
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