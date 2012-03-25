Доработать модуль joomla

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необходимо доработать модуль выводящий самые читаемые/комментируемые статьи.
должно быть так, если категория к пункту привязана (включен) , то алиас формируется как в пункте /glavnye-novosti/
если непривязан или отключен, то с id /25-glavnye-novosti/ , так как это работаем на других модулях.
сейчас это работает без подхвата, т.е. либо по первому варианту, либо если подправить код - по второму. нужно чтоб никто не лез в код, и при этом ссылки правильно формировались.
от вас цена и срок.
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