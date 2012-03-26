Правка вывода товаров на Joomla+Virtuemart

$10
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки102 просмотра
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сайт http://mods-shop.ru

1. Слово смотреть в разделе "Акции" наползает на нижнюю позицию.

2. При оформлении заказа есть непонятная графа "Адрес1" нужно написать просто Адрес без 1

3. В разделе ТОП-50 цены отображаются без скидки, нужно что-бы со скидкой если она есть

Выполнить нужно в кратчайшие сроки 2 часа

JoomlaVirtuemart
12 лет назад
petrovich_1
Олег 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
OMatviiv
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-3)
12 лет назад
$10
1 день
Работа сделана быстро и качественно)
Все отлично, все супер... Хорошо с Вами было сотрудничать... Советую
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