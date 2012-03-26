Движок к эл. флеш-журналу

необходимо доработать модуль выводящий самые читаемые/комментируемые статьи. должно быть так, если категория к пункту привязана (включен) , то алиас формируется как в пункте /glavnye-novosti/ если непривязан или отключен, то с id /25-glavnye-novosti/ , так как это работаем ...