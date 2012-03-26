Движок к эл. флеш-журналу

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок97 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть движок (3-ий скрипт )к эл. флэш-журналу, нужно быстро доработать функционал тел. 89169905105

12 лет назад
bhfcfqrj
61 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка и кастомизация модулей Bitrix/Drupal

    $1000

    Разработка, кастомизация модулей и компонентов 1С-Битрикс/Drupal. Постоянно, удаленно. Оставляйте контакты в ответе (ICQ, Skype, email) или в личку, должны быть частично (от 3 часов в сутки) свободны и знать Bitrix/Drupal API. Компаниям, студиям и командам не ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Cайт под Wordpress

    Добрый день! Необходимо перенести существующий сайт под Wordpress (всего 15 страниц), возможно с уникальным дизайном, предварительно протестировав его в различных браузерах. Жду предложений!

    WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Адаптировать шаблон Drupal

    Требуется установить и адаптировать данный шаблон. http://osc4.template-help.com/drupal_29190/ Исходник в полном комплекте имеется. Требуется следующее: 1. Сайт должен быть на трех языках 2. Нужно убрать кое-какие модули с сайта. 3. Возможно, придется немного переделать внешний вид, но это будет больше перестановка ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать модуль joomla

    необходимо доработать модуль выводящий самые читаемые/комментируемые статьи. должно быть так, если категория к пункту привязана (включен) , то алиас формируется как в пункте /glavnye-novosti/ если непривязан или отключен, то с id /25-glavnye-novosti/ , так как это работаем ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Virtuemart

    необходимо сделать в опциях товара в админке чтоб значение по умолчанию выбора кол-ва при вводе значений в "Значения для ниспадающего меню" отображалось и работало на сайте, а внешний вид стал не выпад. списком а как ...

    Virtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Плагин перенаправления для WordPress

    Необходимо создать плагин для WordPress с таким функционалом: 1) посетитель сайта на определенной странице вставляет свой имейл адрес в форму с одним полем (имейл) и сабмитом (эту страницу я могу определить через шаблоны страниц и вставить ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад