Разместить объявления на досках в ручную. Тематика - сельхоз запчасти. Список досок даю, текст даю, фото даю, почтовый ящик даю. Оплата сдельная за одно объявление (цена обсуждаемая). Объем ориентировочный +- 100 разных объявлений на +-120 ...
почта adara.com.ua(собачонка)gmail.com
- $100Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть работающий сайт на Джумле adara.com.ua, есть кусок флеша сквозной вверху страницы, его нужно убрать и поставить вместо него обговоренную заставку/картинку, отцентрировать, проверить на разных расширениях браузерах, ну и т.д. стандартная проверка на работоспособность и ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть работающий сайт на МОДх. На сайте есть рабочий калькулятор на пхп и на аяксе. Пришло время прикрутить накопительную скидку покупателям, был нанят фрилансер, который скрипт не доделал. Для выполнения работы есть готовое ТЗ. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Имеется готовый сайт на джумле. Имеется админка в которой все материалы представлены в общей куче т .е. и главная и новости и любая страница из полезной информации в одном месте, уже сейчас тяжело в этом ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Есть сайт (джумла), есть дизайн (он не плохой и мне нравится, его надо улучшить, см. ниже), есть наполнение сайта. НЕТ красоты, хочу чтобы все выглядело как в фирме "apple", эргономично, красиво и удобно. Нужно: 1) правильно ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен ответсвенный человек, хорошо знающий МОДх, который находится на связи, работы на пару дней, сайт почти готов надо доделать скрипты на ПХП, кое что по верстке. Нужен опыт привязки онлайн оплаты. Да я знаю что ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужно срочно вытащить сайт на MODx из кеша Яндекса. Имеется также бекап с поврежденными файлами (дело было не в вирусах). Все картинки есть. Осталось только восстановить при помощи остатков бэкапа и кеша Яндекса, на ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется создание сайта для компании с названием Гермес-Агро. Производство и продажа штуцеров,уголков, фланцев, шпилек для рукавов высокого давления и сами рукава в сборе. Конкуренты: 1.http://agroimpuls-33.com 2. http://www.rvd99.com/ 3. http://rvd.kiev.ua/ От вас требуется создание, логотипа, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Аудит по продвижению сайта 4play.suПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здраствуйте мастера. Постараюсь разложить по полочкам свои пожелания. Есть сайт www.4play.su Есть перечень выполненной работы по оптимизации этого сайта (как мной, так и напарниками) А именно: постоянная закупка ссылок в Sape, внутренняя оптимизация сайта, закупка жирных ссылок через ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть сайт, тематика игровая, есть его раскрутка, не охвачена только раскрутка в соц.сетях (конкретно Вконтакте и Одноклассники) Требуется человек с большим опытом, который разложит по полочкам рекламную компанию начиная от простых кликов за 0,5 ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад