Есть сайт (джумла), есть дизайн (он не плохой и мне нравится, его надо улучшить, см. ниже), есть наполнение сайта. НЕТ красоты, хочу чтобы все выглядело как в фирме "apple", эргономично, красиво и удобно. Нужно: 1) правильно ...