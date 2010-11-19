prostoaf

Юрий prostoaf

 
42 годаУкраина/Мелитополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

почта adara.com.ua(собачонка)gmail.com

  • Размещение объявлений на досках в ручную.

    $100

    Разместить объявления на досках в ручную. Тематика - сельхоз запчасти. Список досок даю, текст даю, фото даю, почтовый ящик даю. Оплата сдельная за одно объявление (цена обсуждаемая). Объем ориентировочный +- 100 разных объявлений на +-120 ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поменять флеш на картинку. Прикрутить онлайн- чат

    Есть работающий сайт на Джумле adara.com.ua, есть кусок флеша сквозной вверху страницы, его нужно убрать и поставить вместо него обговоренную заставку/картинку, отцентрировать, проверить на разных расширениях браузерах, ну и т.д. стандартная проверка на работоспособность и ...

    Joomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать скрипт на пхп, аяксе или сделать с нуля

    $100

    Есть работающий сайт на МОДх. На сайте есть рабочий калькулятор на пхп и на аяксе. Пришло время прикрутить накопительную скидку покупателям, был нанят фрилансер, который скрипт не доделал. Для выполнения работы есть готовое ТЗ. ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Расширение к Joomla 1.5.23

    Имеется готовый сайт на джумле. Имеется админка в которой все материалы представлены в общей куче т .е. и главная и новости и любая страница из полезной информации в одном месте, уже сейчас тяжело в этом ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Приведение в порядок дизайна/верстки

    $250

    Есть сайт (джумла), есть дизайн (он не плохой и мне нравится, его надо улучшить, см. ниже), есть наполнение сайта. НЕТ красоты, хочу чтобы все выглядело как в фирме "apple", эргономично, красиво и удобно. Нужно: 1) правильно ...

    JoomlaPhotoshop
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать сайт на MODx

    $250

    Нужен ответсвенный человек, хорошо знающий МОДх, который находится на связи, работы на пару дней, сайт почти готов надо доделать скрипты на ПХП, кое что по верстке. Нужен опыт привязки онлайн оплаты. Да я знаю что ...

    PHPMODX
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно срочно вытащить сайт на MODx из кеша Яндекса

    $100

    Нужно срочно вытащить сайт на MODx из кеша Яндекса. Имеется также бекап с поврежденными файлами (дело было не в вирусах). Все картинки есть. Осталось только восстановить при помощи остатков бэкапа и кеша Яндекса, на ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта визитки-каталога

    $500

    Требуется создание сайта для компании с названием Гермес-Агро. Производство и продажа штуцеров,уголков, фланцев, шпилек для рукавов высокого давления и сами рукава в сборе. Конкуренты: 1.http://agroimpuls-33.com 2. http://www.rvd99.com/ 3. http://rvd.kiev.ua/ От вас требуется создание, логотипа, ...

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвижение приблизительно 30 ВЧ в топ 5

    Здраствуйте мастера. Постараюсь разложить по полочкам свои пожелания. Есть сайт www.4play.su Есть перечень выполненной работы по оптимизации этого сайта (как мной, так и напарниками) А именно: постоянная закупка ссылок в Sape, внутренняя оптимизация сайта, закупка жирных ссылок через ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется специалист по рекламе в соц.сетях

    $250

    Есть сайт, тематика игровая, есть его раскрутка, не охвачена только раскрутка в соц.сетях (конкретно Вконтакте и Одноклассники) Требуется человек с большим опытом, который разложит по полочкам рекламную компанию начиная от простых кликов за 0,5 ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
VAnastasya
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Расширение к Joomla 1.5.23
Заказчик поставил задачу понятно, корректно. Оплата прошла без проволочек. Рекомендую!
Хорошо справилась с поставленной работой, даже немного больше запланированного, и долго выдерживает прессинг в игре "глупые вопросы заказчика - лаконичные ответы исполнителя". Рекомендую.
Ответный отзыв
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Доделать сайт на MODx
Приятно работать с человеком, который хорошо понимает, чего хочет. Юрий именно такой человек. Четкая постановка задачи, полное взаимопонимание. С удовольствием буду сотрудничать и далее.
Отзыв о Алексее однозначно положительный. Быстро разбирается в чужом коде и выполняет работу. Другие не взялись за работу, а он взялся и все сделал. Даже после получения оговоренной суммы продолжает вносить изменения без вопросов и проблем. Оценка 10 из 10.
Ответный отзыв
vega-design
Дмитрий 
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Создание сайта визитки-каталога
Четкое понимание желаемого результата привело к успешной сдачи проекта. Оплата своевременна + бонус. Будем продолжать сотрудничество. Доволен. Рекомендую.
Работа сделана на 5. Неожиданно быстро, и что самое главное в моем понимании, так это то что не испугала человека надобность переделывать все с нуля. Доволен.
Ответный отзыв
antonygold
Антон 
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
$100
10 баллов
13 лет назад
Лично для Таран Антона
Юрий - надежный и ответственный заказчик. С вниманием выслушивает и комментирует рекомендации. Без проблем сделал предоплату и остальную оплату. Желаю всем таких клиентов!
Антон справился с поставленной задачей и отработал свой хлеб полностью, хотя в начале и не открывал всех карт, тем самым вызывал подозрения, но после предоплаты показал на что способен в полной мере.
Ответный отзыв