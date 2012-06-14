Нарисовать схематично карту мира,по аналогии с этой http://www.lonelyplanet.com/ +карты каждого континента со странами на нем От вас сроки, цена.
Доработать скрипт на пхп, аяксе или сделать с нуля
Есть работающий сайт на МОДх. На сайте есть рабочий калькулятор на пхп и на аяксе. Пришло время прикрутить накопительную скидку покупателям, был нанят фрилансер, который скрипт не доделал. Для выполнения работы есть готовое ТЗ. где указано как должно все выглядеть и работать, из негативного придется разбираться в чужом коде. Нужен человек который онлайн часто и не пропадает, толкового и понимающего, не обижаться если вдруг будет отказ с моей стороны, ищу именно того, кто мне нужен. Оплата после выполнения всей работы.
Не беритесь за проэкт если вы точно не уверены что сделаете и сделаете быстро...
Заявки фрилансеров
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