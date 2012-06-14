Настройка взаимодейств. WebAsyst и Elbuz Content

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок75 просмотров

Срочно, чтобы корректно экспортировались товары, фото, описание и фильтры

Удаленно через teamviwer

Webasyst
13 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа на MODx Evo 1.0.5 + Shopkeeper

    Нужно: * настроить Shopkeeper, в том числе перетащить каталог товаров (таблица MySQL); * настроить на сайте авторизацию пользователей OpenID, желательно использовать типовой плагин; Жду предложений по цене и срокам; ...

    MODXMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка Drupal

    Добрый день! Нужно доработать сайт на Drupal -Сделать дополнительный шаблон для внутренней страницы -Добавить дополнительное меню слева -Доработать вывод списка товаров Подробное ТЗ вышлю исполнителю

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта на Joomla

    Добрый день! В прикрепленном файле макеты дизайнов, на основе которых необходимо сверстать и спрограммировать сайт на joomla. Бюджет – не более 3 000 рублей. Вместе с заявками отправляйте ссылки на ваше портфолио.

    Joomla
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мониторинг позиций

    $1000

    Требуется написать сервис по мониторингу позиций (каких именно позиций и откуда расскажу в процессе объяснения проекта) В сервисе должна быть авторизация пользователей и многое другое.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать скрипт для Adobe Photoshop

    Создать скрипт, реализующий наложение одного изображения на другое, масштабирование и сохранение в разных вариантах разрежения под разными именами. Подробное ТЗ прилагается.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Спарсить сайт

    $20

    Все здравствуйте. Необходимо спарсить мини-сайтик (10-15стр.) и перенести на простенькую cms (kandidat и т.д.) url скидываю в лс

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт обратного отсчета времени

    Нужен скрипт обратного отсчета времени, который бы в нужно время (например с 7 часов )начинал отображать обратный отсчет времени до нужного времени (например до 21 часа.), потом счетчик с сайта должен исчезнуть до ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Калькулятор расчета стоимости

    Требуется создать калькулятор расчета стоимости гидромассажного оборудования, аналогичный этому http://www.m-vanna.ru/ustanovka-gidromassazha-na-vashu-vannu/ Выбираем систему - меняется фотография ванны и общая стоимость, так же с доп. опциями, но у них, при наведении, всплывает подсказка с изображением ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется подключение webasyst к CPA-системе ad1

    Требуется человек, подключавший webasyst к системе ad1.ru ( то есть вставка всех трэкингов, XML выгрузка статуса заказов) цитата от службы поддержки: Для подключения требуется: 1) Предоставить ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад