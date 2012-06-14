Требуется подключение webasyst к CPA-системе ad1

Требуется человек, подключавший webasyst к системе ad1.ru ( то есть вставка всех трэкингов, XML выгрузка статуса заказов)

цитата от службы поддержки:

Для подключения требуется:

1) Предоставить нам ссылку по которой Вы будете принимать трафик.

2) Если пользователь пришел по нашей ссылке, содержащей нашу метку "?utm_source=ad1", то пользователю ставится cookie на срок от 30 дней.

3) Если пользователь успешно совершил действие + у пользователя стоит cookie, то выводим трекинг-пиксель ( код пикселя вышлю в следующем письме ), где вместо "ID_Заказа" следует указать ID заказа в вашей системе.

4) Для получения информации о подтвержденных или оплаченных заявках, требуется реализовать выгрузку статусов заказов ( полная информация в файле "AD1_XML.html" ).