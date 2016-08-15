Перенести сайты на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок205 просмотров

Требуется исполнительный и ответственный программист для переноса сайтов на другой хостинг и для внесении небольших изменений на сайты.

Требования:

- любой регион РФ

- опыт работы от 2х лет

- открытость и ответственность

Подробное ТЗ см. в приложении.

Возможна дальнейшая работа на постоянной основе.

Оплата: ВМР, Я.Д

От Вас жду:

- сроки выполнения

- желаемая оплата

- Ваш опыт и ваши проекты ;)

Приступать можно сегодня!

13 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Oscar_ch
Оскар 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель!
Оплата произведена в полном объёме и в установленный срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Oscar_ch
Оскар 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад