Правки по форуму PHPB

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки116 просмотров

В приложении принт скрин.

Я обвел то,что необходимо убрать.

Лишнее.

И чуть поиграть со шрифтами и их размерами. в общем упростить необходимо до максимума.

Жду ваших предложений.

Приоритет цене и оперативности.

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
Отличный исполнитель ! Очень доволен сотрудничеством ! Действительно профессионал своего дела ! Плюс очень Вежлив и приятен в общении !

Заявки фрилансеров

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад