Небольшая доработка скрипта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка102 просмотра

есть скриптик для выполнения запроса через апи для одного домена

нужно сделать цикл

для того чтобы можно было проверить список доменов из текстового файла

ну и естественно чтобы шапка для результатов не повторялась когда будет выполняться в цикле скрипт

файлик прилагается, работы на 5-10 мин

наверное подойдет начинающим - готов оплатить 5 у.е. через вебмани

п.с. в скрипте ключа нет, но думаю там тестировать практически нечего

13 лет назад
valdy
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

FastDevel
Максим 
28 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

FastDevel
Максим 
28 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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