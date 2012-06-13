Небольшая доработка скрипта

есть скриптик для выполнения запроса через апи для одного домена

нужно сделать цикл

для того чтобы можно было проверить список доменов из текстового файла

ну и естественно чтобы шапка для результатов не повторялась когда будет выполняться в цикле скрипт

файлик прилагается, работы на 5-10 мин

наверное подойдет начинающим - готов оплатить 5 у.е. через вебмани

п.с. в скрипте ключа нет, но думаю там тестировать практически нечего