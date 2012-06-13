Cms made simple

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

нужен программист с опытом работы с этой системой, нужно реализовать поддержку мультиязычности в таком модуле как Products

13 лет назад
seorank
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 часа назад

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Нет заявок фрилансеров