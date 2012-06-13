Joomla + Yandex-Market

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок160 просмотров

Настроить( Доделать/Добавить и настроить плагин) интернет-магазин на Joomla CMS+VirtueMart для выгрузки товаров в Яндекс-Маркет.

Цену, срок - только в проект!

Joomla
13 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров