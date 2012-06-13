Нужен программист со знанием фреймворка CodeIgniter, для доработки файлообменного ресурса. Требуется добавление функционала и исправление некоторых ошибок в работе скриптов.
Изменить функционал кнопки "Поделиться" - API.Yand
Изменить функционал кнопки "Поделиться" http://api.yandex.ru/share/
1 увеличить иконки
2 сделать так, чтобы в соц сети добавлялась нужная страница, а не страница, на которой находится пользователь.
Пожалуйста, указывайте цену.
Заявки фрилансеров
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