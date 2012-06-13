Изменить функционал кнопки "Поделиться" - API.Yand

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Изменить функционал кнопки "Поделиться" http://api.yandex.ru/share/

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2 сделать так, чтобы в соц сети добавлялась нужная страница, а не страница, на которой находится пользователь.

Пожалуйста, указывайте цену.

13 лет назад
Argo_com
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров