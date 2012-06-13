Есть верстка страниц (главная, страница каталога товаров, страница товара), нужно сделать из нее тему для друпала Drupal 7 + ubercart бюджет может варьироваться
Астрологическая онлайн программа
ищу php-програмиста.
Задача создать он-лайн сервис наподобие этого, только красивее
Конкретно надо будет самому писать алгоритмы расчета положения планет - или украсть, потому что они везде одинаковые.
Примеров работы программ очень много, но они все устанавливаются на комп (например хороший пример, можете скачать посмотреть астропроцессор "ZET").
Здесь главная фишка будет то, что программа доступна он-лайн режиме.
Насколько я понимаю положения планет берется из базы данных (Швейцарських эфемерид), т.е. алгоритм не сложный человек вводить дату и время, а программа запрашивает положения планет и выставляет по кругу их положения.
Цена и сроки?
Дизайн будет, но сначала надо, чтобы были прописаны функции расчета и вывода информации.
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