Создание шаблона оформления на drupal

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок225 просмотров

Есть верстка страниц (главная, страница каталога товаров, страница товара), нужно сделать из нее тему для друпала

Drupal 7 + ubercart

бюджет может варьироваться

Drupal
13 лет назад
sanmon1985
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ProfessionalDen
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
7 дней

Заявки фрилансеров

ProfessionalDen
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад