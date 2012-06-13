Drupal 7: настроить уведомления

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок129 просмотров

Имеется D7

Сделать так, чтобы при публикции \ обновлении ноды отправлялось email уведомление члена определенной роли.

список большой, за один раз не успевает. так что решить еще и эту задачу.

Drupal
13 лет назад
sunmax
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров