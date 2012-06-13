Приложение для Facebook

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки117 просмотров

Ищу программиста с опытом работы над Facebook приложениями. Приложение простое, типа опросника с несколькими ответами.

От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), чтобы послать ТЗ

13 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад

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Нет заявок фрилансеров