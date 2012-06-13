Автоматическая публикация видео/графика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки99 просмотров

Для платформы "битрикс" управление сайтом!

Предполагается автоматическая публикация видео контента и графических материалов выложенных на FTP, Автоматическая публикация заголовков и описания к этим файлам.

Жду предложения по реализации и цены! Исполнение подобных механизмов приветствуется.

13 лет назад
47002
Рома 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров