Редактирование готового сайта. Flash+Html

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок119 просмотров

Есть готовые сайты с исходниками, часть из них полностью html а часть сайтов содержит Header'ы выполненные на Flash.

Нам необходим человек(люди) которые могут вносить изменения и размещать контент.

Например поменять в Flash хеадере, надписи и картинки.

Знания FLASH + HTML обязательны

20-40$ за работу. Работа не сложная.

HTML
13 лет назад
sdelki-na-dengi
Медведев 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров