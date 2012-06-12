Редактирование готового сайта. Flash+Html

Есть готовые сайты с исходниками, часть из них полностью html а часть сайтов содержит Header'ы выполненные на Flash.

Нам необходим человек(люди) которые могут вносить изменения и размещать контент.

Например поменять в Flash хеадере, надписи и картинки.

Знания FLASH + HTML обязательны

20-40$ за работу. Работа не сложная.