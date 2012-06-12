Digital Fingerprint. Audio / Video / Image protect

Нужна разработка подобной системы. Скрипт (client-side) при скачке пользователем контента добавляет спец код или имя пользователя в hardcoded data скачиваемого файла. Таким образом найдя на пиратских форумах свой контент, я смогу проверить его на наличие отпечатка (finger print) и вычислить хакера.

Вторая часть: разработка server-side части, т.е. веб сервиса, интерфейса. На сайте сервиса, авторизуюсь, загружаю спираченный файл и получаю имя пользователя пирата.

Детали, проект, схема – после предварительного общения.

Наличие paypal, аккаунта на известном международном фриланс сайте – приветствуется, как и наличие опыта в реализации подобных проектов.