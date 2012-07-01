Создать шаблон для Джумла из готового хтмл + цсс

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок154 просмотра

Создать шаблон для джумлы 2.5 из готового хтмл + цсс, кастомизировать компонент ньюслеттер, двуязычный сайт, модуль обратной связи, кастом хтмл модули на все блоки. Верстка валидная сайт должен быть валидным тоже.

Joomla
13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад
$70
2 дня
Качественная работа, проект доведен до конца, работой и личными качествами Максима доволен на 100 процентов.
Отличный заказчик! Знает, что хочет. Рад нашему с ним сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад