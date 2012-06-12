Интерактивный микроблог-энциклопедия

Мне необходимо создание скрипта, который будет собирать информацию с большого количества моих сайтов, а так же из открытых источников и загонять на другие мои сайты по шаблону. Более подробное описание в моем ТЗ. Пришлите письмо на почту [email protected] или в приват. Большая просьба писать людям которые хорошо разбираются в скриптах и имеют подобный опыт. или оставьте ссылку на ваш профиль.