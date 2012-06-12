Настроить PopUp Domination на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Здравствуйте. Нужно на сайте настроить вывод всплывающего окна когда человек захочет закрыть страницу. Все подробности при переписке

WordPress
13 лет назад
askuznetsof
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров