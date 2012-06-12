Есть интернет аукцион Аукро http://aukro.ua. Там выставляются разные товары на продажу (лоты). Нужно сделать простое вертикальное меню с ссылками. При этом главное - если меняешь один элемент в меню, он автоматически ...
Доработка модулей
Здравствуйте, есть несколько проектов в которых нужно доработать несколько модулей все преокты на Joomla.
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