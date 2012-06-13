Есть интернет аукцион Аукро http://aukro.ua. Там выставляются разные товары на продажу (лоты). Нужно сделать простое вертикальное меню с ссылками. При этом главное - если меняешь один элемент в меню, он автоматически ...
Имитация чата на PHP
Приветствую.
Нужно сделать имитацию чата для сайтов.
ТЗ:
1) Отдельный TXT файл для сообщений.
2) Отдельный TXT файл для никнеймов.
3) Отдельный TXT Файл для тех цветов которые будут использоваться у никнеймов.
4) Сам чат будет выводится вблок фиксированной ширины на странице.
5) Чат использует стили основного css (style.css).
6) Для каждого ника задается случайным образом цвет из файла.
7) Простая интеграция страницы с чатом на php страницу.
8) Сохранение истории не требуется, ничего сохранять по ходу действия тоже не нужно.
9) Блок чата обновляется сгенерированными сообщениями пользователей в указанном интервале можно отдельно, можно прямо в скрипте.
10) Блок чата не расширяется от кол-ва сообщений. Является фиксированым. Кол-во строк чата задается в скрипте (от 10 до 15)
11) Максимальная простота использования скрипта сторонними пользователями для дальнейшего использования.
12) Необходима именно ИМИТАЦИЯ, т.е. посетители сайта в чате участвовать не будут.
Просьба - пишите сразу цену за которую готовы сделать (если она ниже чем означенная) и сроки выполнения.
Не нужно писать бессмысленное - готов сделать, см. портфолио и прочее.
Сразу пишите цену и сроки.
Спасибо за понимание.
Выбранный исполнитель
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