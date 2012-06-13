Имитация чата на PHP

Приветствую.

Нужно сделать имитацию чата для сайтов.

ТЗ:

1) Отдельный TXT файл для сообщений.

2) Отдельный TXT файл для никнеймов.

3) Отдельный TXT Файл для тех цветов которые будут использоваться у никнеймов.

4) Сам чат будет выводится в

блок фиксированной ширины на странице.

5) Чат использует стили основного css (style.css).

6) Для каждого ника задается случайным образом цвет из файла.

7) Простая интеграция страницы с чатом на php страницу.

8) Сохранение истории не требуется, ничего сохранять по ходу действия тоже не нужно.

9) Блок чата обновляется сгенерированными сообщениями пользователей в указанном интервале можно отдельно, можно прямо в скрипте.

10) Блок чата не расширяется от кол-ва сообщений. Является фиксированым. Кол-во строк чата задается в скрипте (от 10 до 15)

11) Максимальная простота использования скрипта сторонними пользователями для дальнейшего использования.

12) Необходима именно ИМИТАЦИЯ, т.е. посетители сайта в чате участвовать не будут.

Просьба - пишите сразу цену за которую готовы сделать (если она ниже чем означенная) и сроки выполнения.

Не нужно писать бессмысленное - готов сделать, см. портфолио и прочее.

Сразу пишите цену и сроки.

Спасибо за понимание.